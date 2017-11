Österreich gewinnt gegen Meinl-Bank erste Investorenklage

Die Republik Österreich hat die erste gegen sie gerichtete Investorenklage gewonnen. Ein bei der Weltbank angesiedeltes internationales Schiedsgericht hat in der vergangenen Woche die Klage der Meinl Bank bzw. deren Eigentümerin Far East gegen Österreich abgewiesen, bestätigte heute die Finanzprokuratur.

Ansprüche über 200 Mio. Euro abgewehrt

Die auf Malta registrierte B.V. Belegging-Maatschappij Far East B.V. (Far East) forderte von Österreich unter anderem Schadenersatz in Höhe von 200 Mio. Euro. Auch dieser finanzielle Anspruch sei abgewehrt worden, gab die Finanzprokuratur bekannt.

Die Investorenklage gegen die Republik stützte sich auf das bilaterale Investitionsschutzabkommen Österreichs mit Malta und wurde am 30. Juli 2015 bei der Weltbank-Schiedsstelle ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) in Washington DC registriert.

„Achtjährige Hexenjagd der Regierung“

Die Anwälte der Klägerin hatten die Klage mit einer „achtjährigen Hexenjagd der Regierung“ gegen die Bank begründet. Sie hatten in der Schiedsklage unter anderem behauptet, dass die Republik Österreich durch gezielte behördliche Maßnahmen gegen die Meinl Bank den Wert ihrer Beteiligung an der Meinl Bank beeinträchtigt und sie dadurch geschädigt habe.

Das Schiedsgericht habe nun in einem dem Verfahren in der Sache vorgelagerten Verfahren aufgrund des Antrags der Republik Österreich seine Zuständigkeit sorgfältig geprüft und diese mit seinem Schiedsspruch vom 30. Oktober 2017 verneint, teilte die Finanzprokuratur mit.

Meinl Bank widerspricht

Laut einer Reaktion der Meinl Bank, sind die Ansprüche des Aktionärs Far East „inhaltlich in keinster Weise“ abgewendet. Das ICSID-Tribunal habe vielmehr die Position der Far East bestätigt und explizit anerkannt, dass das Investment der Far East aus Malta in Österreich unter dem Investitionsschutzabkommen zwischen Malta und Österreich geschützt sei. Far East würde die Geltendmachung der Ansprüche mit allen Möglichkeiten, die das Investitionsschutzabkommen normiert, weiterführen.

Die österreichische Justiz ermittelt seit Jahren gegen die Meinl Bank als Verband, deren Aufsichtsratschef Julius Meinl sowie andere (ehemalige) Verantwortliche u. a. wegen Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betrugs rund um die Anlegeraffäre Meinl European Land (MEL). Die Beschuldigten haben sämtliche Vorwürfe bisher stets vehement bestritten, es gilt die Unschuldsvermutung.