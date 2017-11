Märkte begrüßen Nominierung Powells als Fed-Chef

Die Beförderung des langjährigen Fed-Direktors Jerome Powell zum Chef der US-Notenbank hat an den Märkten und bei Ökonomen ein überwiegend positives Echo ausgelöst. Die Anleger an der Wall Street nahmen die kurz vor Börsenschluss erfolgte Nominierung des 64-Jährigen zum Nachfolger von Amtsinhaberin Janet Yellen mit Erleichterung auf.

„Garant für Kontinuität“

Auch an den Handelsplätzen in Asien sorgte die Berufung Powells heute für Auftrieb. „Er wird als Garant für Kontinuität angesehen“, sagte Volkswirt David de Garis von der Bank NAB. In seinen bisher fünf Amtsjahren in der Fed-Führungsetage hat er nie gegen einen Beschluss votiert. Der Republikaner dürfte somit den Kurs behutsamer Zinserhöhungen fortsetzen, falls er vom US-Senat bestätigt wird.

Damit wird sich aus Sicht vieler Investoren an den wichtigsten Rahmenbedingungen für den jahrelangen Höhenflug an der Wall Street nichts ändern. US-Präsident Donald Trump entschied sich mit Powell bewusst gegen eine geldpolitische Zäsur, die eine Berufung des Ökonomen John Taylor bedeutet hätte, der für aggressivere Zinserhöhungen eintritt.

Unter der Ägide Powells wird die US-Notenbank nach Ansicht des Fed-Beobachters Bernd Weidensteiner hingegen Kurs halten: „Die Fed wird weiter maßvoll an der Zinsschraube drehen. Der Abbau der Bilanz ist ohnehin auf Autopilot gestellt.“ „Der Stabwechsel bei der Fed wird daher recht reibungslos verlaufen“, so der Commerzbank-Ökonom.

