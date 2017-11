Kooperation mit OMV in Österreich

Wenn es um den Ausbau von E-Mobilität geht, sind sich die Autokonzerne einig: Ohne leistungsfähige Infrastruktur zum Aufladen der Akkus können E-Autos kein Massenprodukt werden. Die Rede ist von einem „Henne-Ei-Problem“, und um dieses zu lösen, machen BMW, Daimler, Ford und Volkswagen nun gemeinsame Sache. Noch heuer wollen sie an zentralen Verkehrsknotenpunkten mit dem Bau erster Schnellladestationen beginnen. Von Anfang an dabei ist auch Österreich, wo sich die OMV als Kooperationspartnerin an dem Projekt beteiligt.

