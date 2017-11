Forscher fordern „Mutterschutz“ für Arbeitselefanten

Im Kampf gegen den stetig schrumpfenden Bestand an Elefanten in Laos haben Wissenschaftler einen „Mutterschutz“ für weibliche Arbeitstiere gefordert. Ihnen sei die harte Arbeit vor allem beim Holztransport während ihrer 22-monatigen Schwangerschaft und des Säugens nicht zuzumuten, sagte der französische Forscher Gilles Maurer. Davon werde die Fruchtbarkeit der Elefanten „stark beeinträchtigt“.

Um trächtige Elefantenkühe und ihren Nachwuchs zu schützen, regen Maurer und seine Kollegen eine Art bezahlte Mutterzeit an: Die betroffenen Tiere sollen in der Zeit geschont werden, während ihre Halter für den Verdienstausfall entschädigt werden.

Ausrottung droht

Laos galt früher als „Land der Millionen Elefanten“. Heute dagegen zählt der südostasiatische Staat nur noch rund 800 Tiere, die Hälfte lebt in freier Wildbahn, die andere Hälfte stammt aus der Zucht und wird entweder zur Arbeit eingesetzt oder für den Tourismus exportiert.

Sollte sich an der Situation nichts ändern, werde das „unausweichlich zur Ausrottung der Elefanten“ in Laos führen, warnten Maurer, seine Kollegen vom staatlichen französischen Forschungszentrum (CNRS) und Experten des Umweltschutzverbands Beauval Nature in ihrer in der Onlinezeitschrift Scientific Reports veröffentlichten Studie.