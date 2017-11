Trump zu Russland-Treffen: „Kann mich nicht erinnern“

US-Präsident Donald Trump hat an die Inhalte eines Treffens seines Wahlkampfteams im März 2016, an dem der vom FBI der Lüge überführte Trump-Berater George Papadopoulos teilgenommen hatte, eigenen Angaben zufolge keine Erinnerung mehr. Das sagte er heute in Washington vor seiner Abreise nach Asien. „Ich kann mich nicht mehr an besonders viel erinnern“, so der Präsident. Das Treffen sei lange her.

Aus Gerichtsunterlagen geht unter anderem hervor, dass Papadopoulos bei der Unterredung ein Treffen Trumps mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagen hatte. Die Dokumente zeigen zudem, dass Papadopoulos aus dem Trump-Team den Auftrag zu einer Reise nach Russland erhalten hatte. Diese fand aber nie statt. Der Auftraggeber zog inzwischen seine Bewerbung für ein Regierungsamt zurück.

Der US-Sender CNN berichtete heute, dass auch Trump-Schwiegersohn und Präsidentenberater Jared Kushner mehr und mehr ins Visier der FBI-Ermittler rückt. Kushner habe in den vergangenen Wochen Unterlagen an das Büro von Sonderermittler Robert Mueller übergeben. Insbesondere soll Kushners Rolle bei der Entlassung von FBI-Chef James Comey beleuchtet werden.

„Ich bin der Einzige, auf den es ankommt“

Indessen zeigen sich auch erneut die Spannungen zwischen Trump und seinem Außenminister Rex Tillerson. Auf die Frage, ob er Tillerson bis zum Ende der Amtszeit auf seinem Posten lassen werde, antwortete Trump gestern Abend in einem Interview des Senders Fox News: „Wir werden sehen. Ich weiß es nicht.“ Erheblich sei das ohnehin nicht, denn, so Trump: „Derjenige, auf den es ankommt, bin ich“, betonte der Präsident. „Ich bin der Einzige, auf den es ankommt, denn am Ende bestimme ich die Politik.“

Die Spannungen zwischen Trump und dem früheren Ölmanager Tillerson waren im Oktober offenbar geworden. Damals tauchten Berichte auf, wonach Tillerson den Präsidenten als Idioten beschimpft und im Sommer den Rücktritt erwogen habe. Die beiden Politiker vertreten bei zahlreichen außenpolitischen Themen völlig unterschiedliche Positionen, unter anderem im Atomkonflikt in Nordkorea. Dieser dürfte auch bei der anstehenden Asienreise Trumps eine wichtige Rolle spielen, auf der ihn Tillerson begleitet.

