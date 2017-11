Streitfragen blieben in deutschen Sondierungen offen

Bei den Sondierungsgesprächen in Deutschland über eine Jamaika-Koalition haben sich CDU, CSU, Grüne und FDP auf erste Grundzüge in der Außen- und Sicherheitspolitik geeinigt, aber strittige Fragen zunächst offengelassen. Die Frage der Finanzausstattung der Verteidigung muss noch geklärt werden. Umstritten war insbesondere das NATO-Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Die Grünen lehnen das ab.

Gute Beziehungen zu USA und Russland

Die Jamaika-Parteien sprechen sich für eine Vertiefung der deutsch-französischen Zusammenarbeit aus. Außerdem bekennen sich die Parteien zu den transatlantischen Beziehungen, wollen offenbar vor dem Hintergrund der Probleme mit US-Präsident Donald Trump aber neben Kontakten zur Regierung in Washington „verstärkt auf eine Vertiefung der gesellschaftlichen Zusammenarbeit sowie verstärkte Kontakte zu Städten und Bundesstaaten setzen“.

Ebenfalls angestrebt sollen gute Beziehungen zu Russland werden. „Dabei setzen wir auf die Geltung des Völkerrechts, die Einigkeit des Westens und fortgesetzte Dialogbereitschaft“, heißt es in dem Papier. Die Frage der im Ukraine-Konflikt verhängten Sanktionen kommt nicht konkret zur Sprache.

Vollbeschäftigung als Ziel

Als große Streitpunkte stellten sich neben der Zuwanderung die Bereiche Umwelt inklusive Klima und Verkehr sowie die Finanz- und Haushaltspolitik heraus. Grundsätzlich sollen Familien entlastet werden. In einem Beschluss zur Wirtschaftspolitik gaben die Parteien das Ziel der Vollbeschäftigung aus. Die bisher in den Sondierungen vereinbarten Papiere sollten nun in einer kleinen Runde um die Parteivorsitzenden zu einem Dokument gebündelt werden. Über das Wochenende wollen sich die Verhandlungspartner intern sortieren und dann in der kommenden Woche ihre Gespräche fortsetzen.

Die Verhandler gaben eine positive Zwischenbilanz ab. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sagte, „dass wir die Enden zusammenbinden können, wenn wir uns bemühen und anstrengen“.