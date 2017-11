Politikberater Thomas Hofer im Interview

Konkrete Projekte haben ÖVP und FPÖ heute nicht vorgelegt, aber - wie sie selbst betonen - Leitlinien. Nach diesen Leitlinien soll jetzt inhaltlich verhandelt werden, denn jene Beschlüsse, die von der Regierung, aber auch im Parlament vor der Wahl beschlossen wurden, haben noch keine Gegenfinanzierung. Der Politikberater Thomas Hofer kommentiert die Verhandlungswoche live im ZIB2-Studio.

Blockaden in Katalonien

Im Konflikt um die Unabhängigkeit Kataloniens haben heute Demonstranten mehrere Straßen und Schienen in der Region blockiert. Nach einer Protestkundgebung in Barcelona rief der linksgerichtete CUP-Politiker Carles Riera zum „Generalstreik“ und zu einer „massiven Mobilisierung“ auf. Wie erfolgreich der Aufruf ist und was die Spanier davon halten, berichtet Josef Manola.

Hilfe für Georgien

Die Ex-Sowjetrepublik Georgien liegt an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien und gehört zu den ärmsten Ländern Osteuropas, seit mehreren Jahren schon ist es ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungshilfe. Wie diese Hilfe aussieht und was sie bringt, berichtet Carola Schneider.

„Ein deutsches Mädchen“

Heidi Benneckenstein stammt aus einer Familie von treuen Neonazis und war vom Nationalsozialismus überzeugt. Als Aktivistin wollte sie die nationale Revolution. Doch sie stieg aus und schrieb ein Buch über ihre Vergangenheit. Mit Georgia Guillaume hat Benneckenstein in ihrer Heimatstadt München offen über ihr Buch und ihre Nazi-Vergangenheit gesprochen

