Mexiko: Bandenchef während Operation ermordet

Ein mexikanischer Bandenchef ist während einer Operation ermordet worden, bei der er sein Gesicht verändern und seine Fingerabdrücke unkenntlich machen lassen wollte.

Mehrere Schützen stürmten den Operationssaal in der Klinik im zentralmexikanischen Puebla und töteten Jesus „El Kalimba“ Martin, wie die Behörden heute mitteilten. Drei weitere Menschen seien bei dem Angriff erschossen worden. Drahtzieher soll ein rivalisierender Gangsterboss sein.

Die Staatsanwaltschaft in Puebla ermittelt nach eigenen Angaben auch gegen das an der Operation beteiligte medizinische Personal. Der Bandenchef war von den Behörden gesucht worden, weil er einer der Anführer eines Treibstoffdiebstahlrings gewesen sein soll, der Ölleitungen anzapft, um Kraftstoff zu stehlen. Nach dem Drogenhandel stellt der Treibstoffdiebstahl das zweitgrößte Problem innerhalb der organisierten Kriminalität in dem Land dar.