Maler bei Arbeitsunfall verunglückt

Ein 41-jähriger Mann ist heute in Wolfurt (Vorarlberg) bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war mit Malarbeiten an einem Parklift beschäftigt. Er wurde von einem Gegengewicht des Lifts am Kopf getroffen.

