Erste Liga: Böses Erwachen für Wiener Neustadt

Wiener Neustadt hat in der 17. Runde der Ersten Liga einen herben Dämpfer kassiert und auch die Tabellenführung wieder verloren. Die Niederösterreicher mussten sich am Freitag vor Heimfans Wacker Innsbruck im Schlager geschlagen geben. Für die Entscheidung zugunsten der Gäste nach torloser erster Hälfte sorgte ein Elfmeter, den sich Florian Jamnig nicht entgehen ließ. Zum Nutznießer wurde die SV Ried, die Wattens besiegte und die Tabellenspitze an sich riss.

