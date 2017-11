Puigdemont: Belgien bestätigt Empfang von EU-Haftbefehl

Die belgische Justiz hat heute Abend den Empfang eines von Spanien ausgestellten Europäischen Haftbefehls gegen den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont bestätigt. Er werde den Haftbefehl prüfen, bevor er ihn einem Untersuchungsrichter übergebe, sagte Ankläger Eric Van der Sypt in Brüssel. Das könnte „morgen oder übermorgen“ der Fall sein.

Ein spanisches Gericht hatte heute wie erwartet einen Europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont ausgestellt.

Gilt auch für vier Ex-Minister

Der Beschluss der Richterin Carmen Lamela gilt auch für die vier Ex-Minister, die sich wie Puigdemont nach Belgien abgesetzt haben, wie das Gericht mitteilte. Der Antrag Puigdemonts, der sich in Belgien aufhält, per Videokonferenz vor Gericht auszusagen, wurde abgelehnt.

Die spanische Justiz wirft dem abgesetzten Regionalpräsidenten wegen der Ereignisse rund um die katalanische Unabhängigkeitserklärung Rebellion, Aufruhr und die Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. Bereits gestern war seitens Justizkreisen und Medien die Rede von einem Haftbefehl gewesen.

Puigdemont kündigt Kooperation an

Puigdemont hatte heute gesagt, er sei bereit, mit den Justizbehörden Belgiens zusammenzuarbeiten. Die spanischen Justizbehörden seien von der Politik beeinflusst. Der 54-Jährige betonte, er sei nicht vor der Justiz geflohen. Er wolle sich der Justiz stellen, „aber der wirklichen, nicht der spanischen“.

Für eine Auslieferung muss der Puigdemont vorgeworfene Straftatbestand grundsätzlich auch in dem Land existieren, in dem er festgenommen wird. Bei „Rebellion“ und „Aufruhr“ ist das in Belgien nicht der Fall. Es gibt aber auch Straftatbestände, bei denen diese Voraussetzung der „beiderseitigen Strafbarkeit“ nicht gilt. Nun muss geklärt werden, welche Vorwürfe gegen Puigdemont darunter fallen könnten.

Will an Neuwahl teilnehmen

Puigdemont hatte zudem angekündigt, an der im Dezember geplanten Neuwahl in der spanischen Region teilnehmen zu wollen. „Ich bin bereit zu kandidieren“, sagte Puigdemont dem belgischen öffentlich-rechtlichen Sender RTBF heute. „Es ist möglich, Wahlkampf von überall aus zu machen.“

Er betrachte sein von der Zentralregierung abgesetztes Kabinett als legitime Regierung Kataloniens, sagte Puigdemont weiter. Wenn sich die Regierung im Gefängnis befinde, könnte eine Wahl aber nicht neutral, unabhängig und normal sein. Die Abstimmung soll am 21. Dezember stattfinden.