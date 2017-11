US-Streitkräfte greifen IS erstmals in Somalia an

Die US-Streitkräfte haben die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erstmals in Somalia angegriffen. Bei den Drohnenangriffen im Nordosten des Landes am Horn von Afrika seien heute „mehrere Terroristen“ getötet worden, teilte ein Sprecher des Afrikakommandos der US-Armee mit. Zivilisten hätten sich nicht im Umfeld der Anschlagsziele befunden. Nähere Angaben zu der Operation machte er nicht.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor dem IS wegen des Anschlags in New York mit Vergeltung gedroht. Für jeden Angriff auf die USA würden die Vereinigten Staaten „zehnmal härter“ zurückschlagen, sagte er vor seinem Abflug zu einer knapp zweiwöchigen Asienreise.

Ob die Operation in Somalia eine Antwort auf den Anschlag in New York gewesen sein sollte, war allerdings zunächst unklar. Trump erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter auch, dass das US-Militär den IS bereits an den beiden Vortagen „viel härter“ attackiert habe als bisher. Wo und wie diese angeblichen verschärften Angriffe geführt worden sein sollen, erläuterte er nicht.