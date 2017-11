Art & Antique auf Suche nach „innerer Freude“

Am Samstag eröffnete die 49. Kunst-, Design- und Antiquitätenmesse Art & Antique in der Wiener Hofburg. Die Aussteller begeben sich dabei in Erinnerung an Maria Theresia auf die Suche nach der „inneren Freude“.

Mehr dazu in wien.ORF.at