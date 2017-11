Belästigungsskandal: Netflix kappt Beziehungen zu Spacey

Nach immer neuen Vorwürfen der sexuellen Belästigung gegen Kevin Spacey hat sich die Produktionsfirma Netflix von dem Schauspieler getrennt und ihn von weiteren Produktionen der Serie „House of Cards“ ausgeschlossen. Das berichteten US-Medien gestern Abend (Ortszeit) unter Berufung auf eine Mitteilung von Netflix.

Zudem werde Netflix auch den von Spacey produzierten Film Gore, in dem er selbst die Rolle des Autoren Gore Vidal spielt, nicht veröffentlichen. Zuletzt hatten acht ehemalige und aktuelle Mitarbeiter der Serie „House of Cards“ offen über sexuelle Belästigung durch Spacey gesprochen. Die Produktion der Serie liegt Netflix-Angaben zufolge bis auf Weiteres auf Eis. Ob, und wenn ja in welcher Form, es mit der Erfolgsserie „House of Cards“ weitergeht, ist dereit offen.

Scotland Yard ermittelt

Der Belästigungsskandal hat für Spacey mittlerweile auch juristische Konsequenzen: Einem Bericht des britischen Fernsehsenders Sky News vom Freitag zufolge leitete die Londoner Polizei Ermittlungen gegen ihn ein. Scotland Yard bestätigte gestern, nach einer entsprechenden Anzeige zu einem Vorfall aus dem Jahr 2008 im Süden Londons Ermittlungen eingeleitet zu haben.

Namen nannte die Behörde nicht, nach dem Bericht von Sky News trug sich der Vorfall jedoch in der Nähe des Londoner Theaters Old Vic zu, wo Spacey zwischen 2004 und 2015 künstlerischer Leiter war.

Weinstein droht in NY Verhaftung

Auslöser der jüngsten Debatte waren vor rund einem Monat Enthüllungen, denen zufolge der US-Filmproduzent Harvey Weinstein über drei Jahrzehnte hinweg Frauen sexuell belästigte. Mehr als hundert Frauen haben sich mit entsprechenden Vorwürfen gemeldet, darunter Stars wie Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie. Mehrere Frauen werfen Weinstein Vergewaltigung vor, darunter nun auch die aus der Serie „Boardwalk Empire“ bekannte Schauspielerin Paz de la Huerta.

Die New Yorker Polizei kündigte zuletzt an, im Fall der Schauspielerin einen Haftbefehl gegen Weinstein wegen Vergewaltigung vorzubereiten. Würde Weinstein sich in New York aufhalten, „dann würden wir ihn unverzüglich festnehmen“, sagte der Chefermittler der New Yorker Polizei, Robert Boyce.

Da Weinstein aber in einem anderen Bundesstaat sei und der Vergewaltigungsfall einige Jahre zurückliege, müsse zunächst vor Gericht ein Haftbefehl erwirkt werden, sagte Boyce. Dafür stelle die Polizei gerade Beweismaterial zusammen. Gegen Weinstein wird bereits in Los Angeles, Beverly Hills und London ermittelt.