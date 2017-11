Kein wirksames Mittel gegen Förderbetrug

Die vor ihrer Einführung vor sieben Jahren heftig diskutierte Transparenzdatenbank kommt nicht recht vom Fleck, wie ein Bericht des Rechnungshofes (RH) zeigt, der am Freitag veröffentlicht worden ist. Eingerichtet, um Doppelförderungen oder gar Förderbetrug zu verhindern, melden die Bundesländer und auch die Gemeinden die wichtigen Zahlen jedoch gar nicht an die vom Finanzministerium geführte Datenbank. Doch auch das Finanzministerium hat keinen Überblick, wie es in dem Bericht heißt. Und auch die Kosten für den Bund liegen mit 80 Mio. Euro deutlich höher als angegeben.

