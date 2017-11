Eishockey: Vienna Capitals beenden Pleitenserie

Die Vienna Capitals dürfen aufatmen - nach zuletzt drei Niederlagen in Folge hat der Titelverteidiger in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) auf die Siegerstraße zurückgefunden. Die Wiener gewannen gestern in der 17. Runde bei den Innsbrucker Haien trotz Startproblemen souverän und hielten damit als Spitzenreiter den Vorsprung auf die Black Wings Linz, die vor Heimfans gegen Zagreb ein Schützenfest feierten. Der Aufwärtstrend von Red Bull Salzburg wurde hingegen gestoppt.

