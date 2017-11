„Es tut mir leid“

Der langjährige grüne Abgeordnete wird nicht für die von ihm gegründete Liste Pilz in den Nationalrat einziehen. Er zieht damit aus einem erst am Samstag bekanntgewordenen neuen Vorwurf der sexuellen Belästigung die Konsequenzen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben des Wochenmagazins „Falter“ 2013 im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach. Er habe keine persönliche Erinnerung daran, so Pilz, der dazu dann sagte: „Es tut mir leid. Aber wenn es zwei Zeugen dafür gibt, werde ich zurücktreten.“ Zuvor hatte Pilz die erst am Vortag bekanntgewordenen Vorwürfe einer ehemaligen Mitarbeiterin noch als „reine Erfindung“ zurückgewiesen und in dieser Causa schwere Vorwürfe an die Grünen gerichtet.

