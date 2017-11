Lyriker Oswald Egger mit Georg-Trakl-Preis geehrt

Der Südtiroler Lyriker Oswald Egger ist gestern Abend mit dem Georg-Trakl-Preis des Landes Salzburg geehrt worden. Die Lyrikauszeichnung, die heuer anlässlich des 130. Geburtsjahrs von Georg Trakl verliehen wurde, ist mit 8.000 Euro dotiert.

Egger, geboren am 7. März 1963 in Lana, ist seit 2011 Professor für Sprache und Gestalt in Kiel und lebt in Wien und am Gelände der einstigen Raketenstation im deutschen Hombroich. Sein Werk wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Zuletzt gelang ihm mit seinem im Suhrkamp Verlag erschienenen Roman „Val di Non“ der Sprung an die Spitze der Bestsellerlisten.