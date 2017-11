Innenminister zu Bootsunfall: „Keine Weisung erteilt“

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat nun auf eine parlamentarische Anfrage des grünen Abgeordneten Albert Steinhauser zu einem tödlichen Bootsunfall auf dem Wörthersee in Kärnten geantwortet. In der knappen Antwort sagte der Minister, dass weder er noch einer seiner Kabinettsmitarbeiter in der Angelegenheit „eine mündliche oder schriftliche Weisung erteilt“ habe.

