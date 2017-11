Fußball: Bayern hat Respekt vor Dortmund

In der deutschen Bundesliga kommt es heute zum Gipfeltreffen zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Der Tabellenführer, der seit Amtsantritt von Trainer Jupp Heynckes die Trendwende geschafft hat, gastiert beim Verfolger, der sich in einem Abwärtstrend mit nur einem Sieg in den letzten sechs Pflichtspielen befindet. Die Bayern wollen die Krise ausnutzen. Allerdings warnte Heynckes seine Spieler eindringlich: „Man darf nicht so naiv dahin fahren und sagen, die Borussia schwächelt, und man macht das mit links“, sagte der 72-Jährige.

