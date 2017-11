Offensive auf eine der letzten IS-Städte im Irak

Irakische Streitkräfte haben eine Offensive auf eine der letzten von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierten Städte im Westen des Landes begonnen. Der Vorstoß der Armee und verbündeter Kämpfer richte sich gegen die Stadt Rawa am Fluss Euphrat in der Provinz Anbar, sagte Oberst Ahmed al-Delmi heute.

Der IS hatte die Region 2014 überrannt. Gestern hatten die Dschihadisten bereits die Stadt al-Kaim an der Grenze zu Syrien verloren. Einen Tag zuvor hatte die syrische Armee den IS auch aus Deir al-Sor im Osten Syriens vollständig vertrieben.

Nach Angaben der von den USA angeführten Koalition haben die Islamisten inzwischen 96 Prozent ihres ehemaligen Herrschaftsgebietes in beiden Ländern verloren. Kämpfer des IS halten sich noch vor allem in dem von Wüsten geprägten Grenzgebiet zwischen Syrien und dem Irak auf.