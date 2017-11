Hofer würde Puigdemont einreisen lassen

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) plädiert laut Tageszeitung „Österreich“ dafür, den entmachteten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont trotz EU-Haftbefehls nach Österreich einreisen zu lassen: „Ich glaube nicht, dass man ihm – wenn er nach Österreich kommen wollte – die Einreise verweigern sollte“, sagte Hofer laut Vorausmeldung in der Sonntag-Ausgabe des Blattes.

„Man sollte aber in so einem Fall im engen Dialog sein, mit der spanischen Regierung“, so Hofer weiter. Österreich sei ein neutrales Land. „Österreich hat nicht die Aufgabe, sich auf eine Seite zu stellen, sondern vermittelnd tätig zu sein.“

Er persönlich verstehe „beide Seiten: Dass Spanien sagt, wir können diesen wichtigen Landesteil nicht einfach ziehen lassen. Ich verstehe auch die Katalanen, die sagen, sie wollen frei sein.“ Wenig Verständnis habe er für die Polizeigewalt. „Die Bilder haben mich sehr verstört.“

Belgien prüft Haftbefehl

Die spanische Staatsanwaltschaft hatte gegen Puigdemont Anklage wegen Rebellion und Auflehnung gegen die Staatsgewalt sowie Unterschlagung öffentlicher Gelder erhoben. Puigdemont hatte sich kurz davor nach Belgien abgesetzt und eine Vorladung eines spanischen Gerichts missachtet.

Die zuständige Richterin erließ deshalb gestern Abend den Europäischen Haftbefehl. In Brüssel leiteten die Behörden die formale Prüfung des Haftbefehls ein. Das weitere juristische Prozedere könnte sich über Monate hinziehen.

Puigdemont ruft zur Einheit „aller Demokraten“ auf

Puigdemont rief unterdessen zur Einheit „aller Demokraten“ auf. „Es ist die Zeit der Vereinigung aller Demokraten. Für Katalonien, für die Freiheit der politischen Häftlinge und für die (katalanische) Republik“, postete Puigdemont auf Twitter.

És el moment que tots els demòcrates s'uneixin. Per Catalunya, per la llibertat dels #presospolitics i la República https://t.co/W4WDeUIB43 pic.twitter.com/FwbnA2wMQE — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 4. November 2017

Dem belgischen Fernsehsender RTBF hatte er zuvor gesagt, er sei nicht geflohen. Er wolle in Belgien nicht Asyl beantragen und setze weiterhin auf Dialog zur Lösung des Konflikts.