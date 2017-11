Tennis: Krajinovic gelingt in Paris Sensation

Der Serbe Filip Krajinovic hat im Semifinale des Masters-1000-Turniers von Paris-Bercy seinem Sensationslauf das nächste Kapitel hinzugefügt. Der Qualifikant, der dank der Aufgabe von Topstar Rafael Nadal ins Semifinale gerutscht war, setzte sich heute gegen den US-Amerikaner John Isner in drei Sätzen durch und schaffte es erstmals überhaupt in ein ATP-Endspiel. Für Isner zerplatzte damit auch der Traum von einem Auftritt in London.

