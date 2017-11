Festnahme von Puigdemont morgen oder Montag möglich

Der entmachtete katalanische Präsident Carles Puigdemont könnte morgen oder am Montag in Belgien in Gewahrsam genommen werden. Auf die Frage, ob die Festnahme noch heute anstehe, sagte Staatsanwalt Eric Van Der Sypt: „Morgen oder vielleicht auch Montag. Wir haben keine Eile.“ Puigdemont habe seine Zusammenarbeit mit den belgischen Behörden zugesagt. Deshalb bestehe keine Fluchtgefahr. „Wir machen das gründlich.“

Spanien hatte gestern einen europäischen Haftbefehl gegen den früheren Katalanenchef erlassen und bei den belgischen Behörden seine Festnahme beantragt. Puigdemont hatte sich zuvor nach Belgien abgesetzt. In einem Tweet bekräftigte er seine Bereitschaft, mit der belgischen Justiz zu kooperieren.

We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 4. November 2017

Acht ehemalige Regierungsmitglieder in Haft

Die spanische Regierung hatte die Regionalregierung nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens abgesetzt und die Verwaltung der autonomen Region übernommen. Bereits am Donnerstag waren neun ehemalige Mitglieder der Regionalregierung festgesetzt worden. Einer von ihnen konnte das Gefängnis gegen Kaution wieder verlassen. Den acht Mitangeklagten wurde diese Möglichkeit nicht eingeräumt. Ihnen drohen bis zu vier Jahre Haft. Auch gegen vier Mitarbeiter Puigdemonts, die sich ebenfalls in Belgien aufhalten, wurde Haftbefehl erlassen.

Die Bürgerrechtsgruppen Asamblea Nacional Catalana und Omnium Cultural riefen aus Protest gegen die Verhaftungen in Katalonien für den 8. November zu einem Generalstreik und für den 11. November zu einer Großdemonstration auf.

Hofer würde Puigdemont einreisen lassen

Der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) plädiert laut der Tageszeitung „Österreich“ dafür, den entmachteten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont trotz EU-Haftbefehls nach Österreich einreisen zu lassen: „Ich glaube nicht, dass man ihm – wenn er nach Österreich kommen wollte – die Einreise verweigern sollte“, sagte Hofer laut Vorausmeldung in der Sonntag-Ausgabe des Blattes.

„Man sollte aber in so einem Fall im engen Dialog sein, mit der spanischen Regierung“, so Hofer weiter. Österreich sei ein neutrales Land. „Österreich hat nicht die Aufgabe, sich auf eine Seite zu stellen, sondern vermittelnd tätig zu sein.“

Er persönlich verstehe „beide Seiten: Dass Spanien sagt, wir können diesen wichtigen Landesteil nicht einfach ziehen lassen. Ich verstehe auch die Katalanen, die sagen, sie wollen frei sein.“ Wenig Verständnis habe er für die Polizeigewalt. „Die Bilder haben mich sehr verstört.“