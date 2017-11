Lenker meldet sich nach tödlichem Verkehrsunfall

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in der Nacht auf gestern in Graz hat sich der Lenker gemeldet. Der 29-Jährige gab bei der Polizei an, aus Verzweiflung Fahrerflucht begangen zu haben. Er wird angezeigt.

