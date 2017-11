Tennis: Gerald Melzer wieder in Top 100

Mit dem Turniersieg beim Guayaquil-Challenger in Ecuador und den davor in Südamerika erzielten Erfolgen hat Gerald Melzer so viele Punkte gesammelt, dass er in der am Montag erscheinenden Weltrangliste wieder in den Top 100 aufscheinen wird. Damit sind auch seine Chancen auf einen Fixplatz bei den Australian Open im Jänner gestiegen.

