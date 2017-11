TV: Puigdemont stellt sich belgischer Polizei

Der entmachtete katalanische Präsident Carles Puigdemont und vier katalanische Ex-Minister haben sich Medienberichten zufolge selbst der belgischen Polizei gestellt. Das berichtete der TV-Sender VRT heute unter Berufung auf eine mit dem Fall vertraute Person. Gegen alle fünf liegt ein europäischer Haftbefehlt vor. Die belgische Staatsanwaltschaft will sich in Kürze dazu äußern.

Puigdemont hatte sich mit einem Teil seines Kabinetts nach Belgien abgesetzt, nachdem die spanische Regierung nach der Unabhängigkeitserklärung Kataloniens die katalanische Regionalregierung abgesetzt und die Verwaltung der autonomen Region übernommen hatte.

Bereits am Donnerstag hatte ein Gericht in Madrid acht weitere Mitglieder von Puigdemonts abgesetzter Regierung in Untersuchungshaft genommen, darunter seinen Stellvertreter Oriol Junqueras, der die linksnationalistische Partei Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, Republikanische Linke) führt. Rebellion kann in Spanien mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestraft werden, Aufruhr mit bis zu 15 Jahren.