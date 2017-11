Hintertür zur EU genutzt

Wie die Paradise-Papers zeigen, haben Firmen wie die Kanzlei Appleby für ihre reichen Kunden Firmenkonstrukte eingerichtet, die es ihnen ermöglichen, beim Import von Flugzeugen in die EU Millionen an Mehrwertsteuer zu sparen. Als Hintertür in die EU dient dabei die Isle of Man, eine britische Kronbesitzung, über die auch Formel-1-Champion Lewis Hamilton seine Maschine importiert hat.

Lesen Sie mehr …