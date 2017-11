„Geborgte“ Politik: Parteien finden Ideen im Ausland

Dass heimische Politiker von Wahlkämpfen im Ausland so einiges gelernt haben, hat schon die hochintensive Phase vor der Nationalratswahl deutlich gezeigt. So wurden etwa Spitzenkandidaten gekonnt in Szene gesetzt, was nicht zufällig an US-Wahlkämpfe erinnert. Doch nicht nur das wurde abgekupfert - auch in den Wahlprogrammen finden sich etliche „ausgeborgte“ Ideen wieder. Von Volksabstimmungen in der Schweiz bis hin zur Einwanderungspolitik in Australien. Dabei sind viele der Vorschläge in ihren Ursprungsländern nicht unumstritten - und auch eine Übertragung auf einen anderen Staat gilt als schwierig.

