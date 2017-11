Fehlalarm: Bolschoi-Theater nach Bombendrohung evakuiert

In Moskau sind Medienberichten zufolge zahlreiche zentrale Orte der russischen Hauptstadt wegen Bombendrohungen evakuiert worden, darunter das Bolschoi-Theater. Auch Hotels wie das Metropol und das Warenhaus GUM am Roten Platz waren betroffen, wie die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf Polizeikreise heute berichtete.

APA/AFP/Vasily Maximov

Allein an diesen beiden Orten hätten etwa 5.000 Menschen die Gebäude verlassen müssen. Der Nachrichtenagentur TASS zufolge wurde das Bolschoi-Theater noch vor einer Aufführung, die um 17.00 Uhr MEZ beginnen sollte, geräumt. Das Theater und das Warenhaus GUM seien von der Polizei abgeriegelt worden, sagte ein Augenzeuge der Nachrichtenagentur Reuters.

Nur wenig später folgte die Entwarnung. „Es wurde nichts Verdächtiges gefunden“, hieß es laut der Nachrichtenagentur TASS. Das Theater teilte mit, es habe den normalen Betrieb wiederaufgenommen. Insgesamt waren in der ganzen Stadt rund 30.000 Menschen betroffen, wie aus Behördenkreisen verlautete. Seit 11. September gehen in ganz Russland regelmäßig anonyme Nachrichten über angebliche Bomben in Hotels, Einkaufszentren, Bahnhöfen und Flughäfen ein. Echte Bomben wurden bisher nicht gefunden.