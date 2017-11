Polizei: Auch Täter tot

Bei Schüssen in einer Kirche im US-Bundesstaat Texas sind laut noch unbestätigten Medienberichten über 20 Menschen getötet worden. Der Bewaffnete habe am Sonntag die Baptistenkirche in dem Dorf Sutherland Springs 50 Kilometer südöstlich von San Antonio betreten und dort das Feuer eröffnet. Polizeiangaben zufolge ist auch der Angreifer tot.

