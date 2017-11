Auch Schütze tot

Bei einem Massaker in einer Kirche in der kleinen Gemeinde Sutherland Springs im US-Bundesstaat Texas sind offiziellen Angaben zufolge 26 Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Ein junger Mann hatte das Feuer vor und in Gebäude eröffnet. Auch der Schütze, bei dem es sich laut US-Medien um einen 26 Jahre alten Ex-Soldaten handeln soll, ist tot. Sein Motiv ist unklar.

