ÖVP-FPÖ: Nach „Metazielen“ nun „Leuchtturmprojekte“

Die Steuerungsgruppe mit ÖVP-Obmann Sebastian Kurz und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache an der Spitze setzt ihre Koalitionsverhandlungen heute fort. In den Gesprächen sollen die am Freitag vorgestellten „Leuchtturmprojekte“ vertieft werden, hieß es. Zeit und Ort des Treffens wurden nicht bekanntgegeben.

Kurz und Strache hatten vor dem Wochenende nach dem Kassasturz erste „Metaziele“ vorgestellt, darunter etwa jenes, die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent zu senken. In den weiteren Treffen werden diese Projekte nun vertieft besprochen. Einen neuen Medientermin gibt es vorerst nicht.

Parallel zur Steuerungsgruppe tagen auch mehrere Fachgruppen, unter anderem jene zur inneren Sicherheit und zur Digitalisierung. In den nächsten Tagen finden laufend Sitzungen der Untergruppen statt.