150. Geburstag: Paris ehrt Marie Curie

Die legendäre Forscherin Marie Curie wurde am 7. November 1867 in Warschau geboren. Ihre wissenschaftlichen Erfolge feierte sie in Frankreich. In der Pariser Heldenstätte Pantheon wird ihr zum Jubiläum nun eine Ausstellung gewidmet.

