Plastik in Käse: Spar ruft Gouda-Aufschnitt zurück

Die Supermarktkette Spar nimmt die Produkte „S-Budget Gouda in Scheiben 400g“ und „Spar Gouda in Scheiben 250g“ aus den Regalen. Bei einer Kontrolle sei eine mögliche Verunreinigung durch Plastikteile festgestellt worden, so das Unternehmen.

