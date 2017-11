Kompromisssignale bei deutschen Koalitionsgesprächen

Vor dem Start in die entscheidende Phase der Sondierungen von Union, FDP und Grünen für eine Jamaika-Koalition in Deutschland haben Unterhändler Kompromissbereitschaft angedeutet. Dabei geht es um die bisher besonders umstrittenen Themen Migration sowie Klima- und Energiepolitik.

Am Abend wollen die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU), das Grünen-Spitzenduo Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir sowie FDP-Chef Christian Lindner und sein Vize Wolfgang Kubicki zusammenkommen. Sie wollen dabei eine Basis für die heiße Phase der Beratungen schaffen.

Morgen sollen die Beratungen zu Fachthemen fortgesetzt werden. Angestrebt werden bis Mitte November konkretere Ergebnisse zu zentralen Themen, damit die vier Parteien über die Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen entscheiden können.

Grüne bei Kohleausstieg kompromissberei

Der grüne Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter deutete im Streit über den Kohleausstieg Kompromissbereitschaft an. Er sagte der „Passauer Neuen Presse“, die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke müssten schnellstmöglich vom Netz, damit Deutschland das Klimaziel 2020 noch erreiche.

„Entscheidend ist aber vor allem, dass insgesamt weniger Kohle verfeuert wird, um die CO2-Minderungsziele zu erreichen. Wir können den Klimaschutz auch durch strengere CO2-Grenzwerte oder die Drosselung der Produktion von schmutzigem Strom verbessern.“

Neben der Klimapolitik ist etwa auch die Migrationspolitik besonders umstritten. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) deutete beim Thema Familiennachzug von Flüchtlingen aber Kompromissbereitschaft an. Dagegen machte CSU-Vize Christian Schmidt in der „Passauer Neuen Presse“ klar, dass seine Partei in dieser Frage nicht gesprächsbereit sei.

Hofreiter beharrte in derselben Zeitung auf dem Familiennachzug, zeigte sich jedoch in anderen Fragen der Flüchtlingspolitik flexibel.

Merkel warnt vor Spekulationen über Neuwahl

Unterdessen warnte die deutsche Kanzlerin die möglichen Jamaika-Partner, eine vorgezogene Neuwahl für den Fall des Scheiterns ins Spiel zu bringen. Auch die CDU müsse ein Jamaika-Bündnis nicht um jeden Preis eingehen, sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung des CDU-Vorstands in Berlin.

Es sei aber auch nicht klug, ständig öffentlich das Stichwort Neuwahl zu nennen. Schließlich hätten alle Partner auch die staatspolitische Verantwortung, eine stabile Regierung zustande zu bringen. In der Union wird befürchtet, eine vorgezogene Bundestagswahl bei einem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen könnte zu einer weiteren Stärkung der Rechtspopulisten von der AfD führen.