Kühlkette aus nächster Nähe erforscht

Dass Lebensmittel im großen Maßstab über die ganze Welt geschickt werden, wäre ohne Containerschifffahrt kaum möglich. Dass sie auch genießbar ankommen, dafür war einiges an Forschung nötig. Als eine Pionierin gilt die US-Amerikanerin Barbara Patt. Nach dem Abschluss ihres Physikstudiums heuerte sie vor genau 40 Jahren bei der Sea-Land Corporation an, die als eine der ersten Firmen Containerschifffahrt betrieb. Pratt wollte die Haltbarkeit von Lebensmitteln aus nächster Nähe erforschen - und lebte sieben Jahre in einem Container auf hoher See.

