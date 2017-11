Sitzordnung im Nationalrat fixiert

Die Plätze für die neue Gesetzgebungsperiode sind verteilt. Die Liste Pilz sitzt auf eigenen Wunsch nun ganz hinten in den Reihen fünf und sechs. Vor ihnen ist NEOS untergebracht, zwei Abgeordnete sitzen in Reihe zwei. Diesen zweiten Block von links teilen sich die beiden Kleinparteien mit der SPÖ, die wie bisher - vom Präsidium aus gesehen - links sitzt. In der Mitte nimmt die FPÖ Platz, rechts davon die ÖVP.

Die erste Reihe ist für Abgeordnete der ÖVP, SPÖ und FPÖ reserviert, denn diese 25 Plätze werden nach dem d’Hondtschen Verfahren verteilt . Dabei kommen NEOS und Liste Pilz nicht zum Zug, weil sie zu klein sind.

Für sie wäre je ein Platz in der zweiten Reihe vorgesehen gewesen, aber die acht Abgeordneten der Liste Pilz wollten nicht über fünf Reihen verteilt sitzen. Da sie sich mit NEOS zeitgerecht einigten, wird Noch-Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) den schon am Freitag vorgelegten Vorschlag anpassen.