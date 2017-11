Perigord-Trüffel in Großbritannien gezüchtet

Zum ersten Mal überhaupt ist in Großbritannien ein Perigord-Trüffel gezüchtet worden - eine der teuersten Spezialitäten der Welt, die vor allem in Frankreich vorkommt. Sie wuchs in Wales an den Wurzeln einer mediterranen Eiche, die mit Trüffelsporen behandelt worden war.

Mehr dazu in science.ORF.at