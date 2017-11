Bundesliga: Austria-Formkurve gibt Rätsel auf

Nach dem Zwischenhoch in der UEFA Europa League ist die Austria wieder beinhart auf dem Boden der Realität aufgeschlagen. Die gestrige 1:3-Heimblamage gegen Mattersburg bedeutete nicht nur die dritte Pleite in den letzten vier Spielen, in der Tabelle rutschten die „Veilchen“ hinter den LASK auch auf Platz fünf zurück. Spielerisch gab vor allem der desaströse Auftritt in der zweiten Hälfte Rätsel auf. Zu allem Überfluss droht nun auch der Abschied von Kapitän Raphael Holzhauser.

Mehr dazu in sport.ORF.at