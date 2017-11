„Brexit“: Rund 50 britische Banken wollen EU-Lizenz

Fast 50 Geldhäuser mit Sitz in Großbritannien haben nach Angaben aus informierten Kreisen schon bei Bankenaufsehern der Euro-Zone angeklopft, um Auskunft über die Verlagerung von Geschäften zu erhalten. Das habe die oberste Branchenwächterin der Euro-Zone, Daniele Nouy, den EU-Finanzministern heute mitgeteilt, sagte ein Vertreter der Staatengemeinschaft, der an dem Treffen teilnahm.

Die Französin habe den Ministern zudem gesagt, dass mehrere große Banken, die von Großbritannien aus operativ in der Euro-Zone tätig seien, mit ihren „Brexit“-Plänen vorankämen. Einige Institute hätten schon Banklizenzen in der Euro-Zone beantragt. Viele Geldhäuser würden aber immer noch mit ihren Plänen hinterherhinken. Das sei ein Grund zur Sorge.

Die Briten wollen die EU Ende März 2019 verlassen. Das zwingt viele Geldhäuser zum Umbau. Denn nach dem „Brexit“ können Geldhäuser von London aus voraussichtlich keine Produkte mehr in den verbleibenden 27 EU-Staaten verkaufen. Dafür erforderlich ist dann eine Lizenz in einem EU-Land. Nouy mahnte wiederholt, dass Institute Anträge für Banklizenzen in EU-Ländern nicht auf die lange Bank schieben sollten.