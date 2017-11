Wirtschaftsminister Mahrer im Studio

Was erwartet die Wirtschaft von der künftigen Regierung? Was kann die Politik gegen Steuertricks machen, welche die Paradise-Papers offenlegen? In der ZIB2 ist Harald Mahrer, Wirtschaftsminister und neuer Chef des ÖVP-Wirtschaftsbundes.

Peter Pilz, sein Rücktritt und Zeugen

Nach dem Vorwurf sexueller Übergriffe spricht die ZIB2 mit Pilz, Weggefährten und einem Zeugen.

Der Amokläufer hat seine Wut rausgelassen

Nach der Bluttat mit 26 Toten in einer Kirche in Texas gibt es Hinweise auf ein familiäres Motiv.

Was plant der künftige König?

Liberalisierungsschritte und eine beispiellose Verhaftungswelle in Saudi-Arabien.

Venedig unter Wasser, Schnee bis in Täler

Bis zu 90 Zentimeter Schnee in den Alpen und heftiger Regen in Venedig.

