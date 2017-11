Kolba will Pilz zum Einzug in Nationalrat überreden

Der Konsumentenschützer Peter Kolba will trotz aller Vorwürfe bezüglich sexueller Übergriffe seines Listenführers Peter Pilz auf diesen im Nationalrat nicht verzichten. Er hoffe, dass man ihn bis morgen überreden könne, doch sein Mandat anzunehmen, erklärte er in der „ZiB24“. Jedenfalls will Kolba, dass Pilz den Klub zumindest beraten wird. An die Vorwürfe gegen Pilz glaubt Kolba nicht so recht. Er geht von einer Intrige politischer Gegner aus.

Festhalten an Opferrolle

Auch Pilz sieht hinter den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen wegen sexueller Belästigung eine politische Intrige. An dieser Version hielt der Parteigründer in einem Hintergrundgespräch gestern fest. Sein Nationalratsmandat wird der ehemalige grüne Politiker aber vorerst nicht annehmen. „Aus, Schluss, ich will nicht mehr“, so Pilz.

