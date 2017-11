Erdogan demnächst zu heiklem Besuch in Athen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird demnächst zu einem heiklen bilateralen Besuch in Griechenland erwartet. Umstrittene Themen mit der Regierung in Athen sind dabei die nach wie vor ungelöste Zypernfrage sowie die Forderung Ankaras nach Auslieferung türkischer Militärs, die in Athen Asyl beantragt haben. Für Erdogan handelt es sich um Putschisten, die sich im Sommer 2016 nach Griechenland abgesetzt hätten.

Seit dem gescheiterte Putschversuch vom 15. Juli 2016 wurden in der Türkei zehntausende mutmaßlich Beteiligte inhaftiert. Die türkische Führung macht den in den USA lebenden islamischen Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Militäraufstand verantwortlich und geht seitdem gegen angebliche Gülen-Anhänger aber auch gegen Oppositionelle vor. Menschenrechtsaktivisten werfen Erdogan vor, im Zuge der sogenannten Säuberungen generell Kritiker zum Verstummen bringen zu wollen.

In „optimistischem Licht“

Der Besuch Erdogans, der Ende November oder Anfang Dezember stattfinden soll, wurde vom stellvertretenden türkischen Premierministers, Hakan Cavusoglou vorbereitet. Cavusoglu hatte sich vor einigen Tagen mit dem Vizepräsidenten der griechischen Regierung, Yannis Dragasakis, getroffen. Die Tatsache, dass die griechischen Exporte ins Nachbarland zuletzt gestiegen seien, lasse die Lage in einem optimistischeren Licht erscheinen, analysierte Dragasakis.

Das schwierige Verhältnis zwischen den NATO-Partnern Türkei und Griechenland sorgt seit Jahrzehnten im östlichen Mittelmeer für Verunsicherung. Schon lange streiten Athen und Ankara um Hoheitsrechte in der Ägäis, für zusätzlichen Zündstoff sorgt der ungelöste Konflikt um das geteilte Zypern. Mehrmals standen Griechenland und die Türkei in den vergangenen Jahrzehnten an der Schwelle eines Krieges.