UNO ruft zu Ende der Gewalt gegen Rohingya auf

Der UNO-Sicherheitsrat hat die Regierung von Myanmar aufgefordert, die Militäreinsätze gegen die Rohingya einzustellen und den hauptsächlich ins benachbarte Bangladesch geflüchteten Mitgliedern der muslimischen Minderheit eine Rückkehr zu ermöglichen. Die Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Myanmar seien Anlass zu „großer Sorge“, hieß es gestern (Ortszeit) in New York

Diese Stellungnahme der UNO sei ein „positiver Schritt“, sagte Generalsekretär Antonio Guterres. Myanmars UNO-Botschafter Hau Do Suan kritisierte jedoch, das Dokument übe „übertriebenen politischen Druck“ auf sein Land aus. Mehr als 600.000 Rohingya sind seit Ende August aus dem buddhistisch geprägten Myanmar geflohen.