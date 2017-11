Russell Crowe spielt in australischem Western mit

Oscar-Preisträger Russell Crowe (53) begibt sich für einen Historienwestern vor die Kamera, der im 19. Jahrhundert in Australien spielt. Justin Kurzel („Assassin’s Creed“) werde bei „True History of the Kelly Gang“ Regie führen, wie die US-Branchenblätter „Variety“ und „Hollywood Reporter“ gestern berichteten.

Reuters/Yves Herman

Vorlage ist der gleichnamige Roman - mit dem deutschen Titel „Die wahre Geschichte von Ned Kelly und seiner Gang“ - des australischen Schriftstellers Peter Carey, der damit 2001 den renommierten Booker-Preis gewann.

Fiktive Briefe

Im Mittelpunkt steht der australische Buschranger, Bankräuber und Polizistenmörder Ned Kelly, der sich über die Jahre den Status eines australischen Robin Hood erwarb. Carey lässt den Ganoven in erfundenen Briefen kurz vor seiner Hinrichtung im Jahr 1880 Bilanz ziehen.

Der Brite George MacKay (25, „Captain Fantastic“) übernimmt die Hauptrolle. Neben Crowe („Die Mumie“) spielen auch Nicholas Hoult („X-Men: Apocalypse“) und Dacre Montgomery („Power Rangers“) mit. 2018 soll in Australien gedreht werden.