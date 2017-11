Eishockey: Salzburg hofft in CHL auf nächsten Streich

Heute (19.00 Uhr, live in ORF Sport +) steht für Red Bull Salzburg in der Champions Hockey League das bisher wichtigste Spiel der Saison an. Verteidigen die „Bullen“ beim schwedischen Spitzenverein Växjö Lakers den 2:1-Vorsprung aus dem Achtelfinal-Hinspiel, stehen die Salzburger erstmals in der Runde der besten acht Teams Europas. „Es wird eine enge, harte Partie“, sagte Goalie Bernhard Starkbaum. „Wir dürfen uns nicht hinten reindrängen lassen und müssen versuchen, unser Spiel zu spielen.“

Mehr dazu in sport.ORF.at