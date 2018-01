Niederländisch-belgischer Fleckerlteppich

In der Nähe von Staatsgrenzen herrscht in der Regel eine recht eigenartige Stimmung - in vielen Orten der Welt stehen sie sinnbildlich für Abgrenzung zum vielfach gar verfeindeten Nachbarn. In einigen Fällen wurde versucht, Grenzbalken abzureißen - nicht immer nachhaltig. Dass Grenzziehungen auch wunderliche Blüten treiben, zeigt ein Blick in die niederländisch-belgische Kleinstadt Baarle: Wie ein aufwendiges Puzzle setzt sich der Ort aus einer Vielzahl niederländischer und belgischer Grundstücke zusammen - längst gilt das einzigartige Gewirr als Attraktion bei Touristen.

