Riad wirft Iran militärische Aggression vor

Der Saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman hat dem Erzrivalen Iran eine direkte militärische Aggression durch Raketenlieferungen an die Huthi-Rebellen im Jemen vorgeworfen. Das könne einen „kriegerischen Akt gegen das Königreich“ darstellen, zitierte die staatliche Saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA heute den Kronprinzen.

Dieser habe sich in einem Telefonat mit dem britischen Außenminister Boris Johnson geäußert. Die saudische Luftwaffe hatte am Samstag eine Rakete abgefangen, die von Huthi-Rebellen in Richtung der Saudi-arabischen Hauptstadt Riad abgefeuert worden war.

Im Jemen führen Saudi-Arabien und der Iran einen Stellvertreterkrieg. Saudi-Arabien versteht sich als Schutzmacht der Sunniten, der Iran als die der Schiiten. Hinzu kommt, dass der Iran durch das internationale Atomabkommen, das US-Präsident Donald Trump infrage stellt, aus seiner Isolation kommt und als Regionalmacht Bedeutung gewinnt.

„Regierung des Libanon erklärt uns den Krieg“

Saudi-Arabien sieht sich zudem vom Libanon herausgefordert. Die libanesische Regierung werde als eine Regierung behandelt, „die Saudi-Arabien den Krieg erklärt“, sagte der Golfminister des Königreichs, Thamer al-Sabhan, gestern dem Sender al-Arabija. Zur Begründung verwies er auf die libanesische Hisbollah-Miliz, die vom Iran unterstützt wird. Er warf ihr Aggression vor.

Sabhan äußerte sich, nachdem der libanesische Ministerpräsident Saad al-Hariri am Wochenende von Saudi-Arabien aus seinen Rücktritt erklärt hatte. Hariri begründete das mit Angst um sein Leben und warf dem Iran und der Hisbollah vor, Zwietracht in der Region zu schüren.

Auch politische Organisation im Libanon

Sabhan sagte, „es gibt diejenigen, die (die Hisbollah) stoppen und dazu bringen werden, in die Höhlen im Süden des Libanon zurückzukehren“. Den Libanesen müssten diese Risiken bewusst sein. Sie müssten „die Angelegenheit“ richten, „bevor sie an den Punkt gelangen, von dem es keine Rückkehr gibt“.

Die libanesische Regierung reagierte zunächst nicht auf Sabhans Worte. Die Hisbollah ist sowohl eine mächtige militärische als auch eine politische Organisation, die im Parlament des Libanon und in der Regierungskoalition vertreten ist, die unter Hariri im vergangenen Jahr gebildet wurde.