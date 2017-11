NÖ: SPÖ-Ortschef will grüne Stellvertreterin abberufen

Der Bürgermeister von Guntramsdorf (Niederösterreich), Robert Weber (SPÖ), will die grüne Vizechefin Monika Hobek-Zimmermann abberufen. Er wirft ihr vor, eine interne E-Mail in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit über eine Steuernachforderung in Millionenhöhe weitergegeben zu haben. Hobek-Zimmermann weist die Vorwürfe zurück.

